Assista: Homem tenta abrir porta de avião durante voo e ameaça matar passageiros

Um passageiro, identificado como Francisco Severo Torres, de 33 anos, foi preso depois de tentar abrir uma porta de saída de emergência durante um voo de Los Angeles para Boston, nos Estados Unidos, neste domingo (5).

Segundo os promotores, o passageiro também tentou ferir uma comissária de bordo no pescoço com uma colher de metal quebrada.

O avião estava a cerca de 45 minutos de Boston quando a tripulação recebeu um alarme de que uma porta lateral da aeronave estava desarmada. Uma comissária de bordo notou que a maçaneta de travamento da porta havia sido movida, e outro comissário notou que Torres estava perto da porta, segundo relatos oficiais. Por motivos de segurança, a porta de emergência não abre durante o voo.

Lisa Olsen, a passageira que gravou as imagens no vídeo acima, disse que ele estava claramente alterado.

“Ele estava dizendo que era Balthazar, que seu pai era Drácula, que ele ia matar todos no avião. Que iria haver um banho de sangue. Ele estava perguntando onde estava a segurança nacional”, disse Olsen em uma entrevista ao canal americano NBC.

Outros passageiros ajudaram a segurar o homem após o ataque e a tripulação de voo o manteve sob custódia até o avião pousar em Boston.

Ele foi acusado de interferência e tentativa de interferência com membros da tripulação de voo e comissários usando uma arma perigosa, disseram promotores federais.

Torres disse aos investigadores que entrou no banheiro do avião e quebrou uma colher ao meio para fazer uma arma. Segundo os promotores, ele disse às autoridades que queria abrir a porta para que pudesse pular do avião.

Segundo registros do tribunal, Torres foi paciente em pelo menos duas instituições de saúde mental. Ele processou as duas, em uma alegando más práticas médicas e na outra porque ele é vegano e não lhe deram leite de amêndoas.

Após uma primeira audiência no tribunal nesta segunda-feira (6), um juiz ordenou que o homem fosse detido sem fiança. Ele deve ter outra audiência na quinta-feira. Se condenado, Torres pode receber uma pena de prisão perpétua.

De acordo com um representante da United Airlines, ninguém a bordo do voo ficou gravemente ferido.

Fonte: G1