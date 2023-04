Assista: Lula passa ‘vergonha’ ao ignorar pergunta sobre GSI; ‘Problemas internos do Brasil’

Redação AM POST

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitou fazer comentários sobre a demissão do general Gonçalves Dias do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e sobre a possibilidade de instalação da CPI mista dos Atos Golpistas neste sábado, 22, durante visita à Portugal.

Lula foi questionado sobre os temas durante entrevista em Lisboa, após uma reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Essas perguntas sobre o Brasil seria tão bom que fossem feitas para mim quando eu voltasse ao Brasil, porque fazer uma viagem a Portugal, fazer acordos com Portugal, discutir assuntos de interesse do mundo, e não só dos nossos países, e, depois, eu ficar respondendo perguntas sobre problemas internos do Brasil, não é muito justo para quem vai nos ouvir”, afirmou Lula.

Sobre a crise no GSI, Lula afirmou apenas que vai tomar providências sobre o tema no retorno ao Brasil.

Em relação à CPI mista dos Atos Golpistas, proposta pela oposição e que deve ser criada na próxima semana no Congresso, o petista afirmou que CPI é uma questão do Legislativo e que o presidente da República “não vota” no Senado e na Câmara. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE “CPI é por conta do Congresso Nacional, ele decide a hora que ele quiser decidir, [que] faça a hora que quiser fazer”, afirmou.

