Assista: policial escapa por pouco de ser atingido por carro desgovernado

Um policial escapou por pouco de ser atingido por um veículo desgovernado em alta velocidade, enquanto fazia uma abordagem no condado de Fairfax, no estado da Virginia, nos EUA. O acidente aconteceu na segunda-feira (1º), mas viralizou depois que as imagens da câmera de segurança da viatura foram compartilhadas.

O oficial tinha parado uma BMW de modelo 750, que estava dirigindo acima do limite de velocidade da estrada, segundo informações divulgadas pela polícia em um comunicado.

Enquanto conversava com o motorista, o policial foi surpreendido por outra BMW, do modelo M3, totalmente desgovernada, vindo em direção a ele do outro lado da estrada.

“O carro estava correndo a mais de 193 quilômetros por hora”, confirmou a polícia durante uma coletiva de imprensa.

Por sua decisão de conversar com o motorista pela janela do passageiro, o policial conseguiu escapar a tempo, antes de ser esmagado pelos veículos.

A BMW descontrolada rodopiou, atravessou o canteiro central, cruzou para o outro lado, atingindo o carro que estava parado e depois a viatura policial.

“É um milagre que não estejamos falando em circunstâncias diferentes”, disse o chefe de polícia de Fairfax, Kevin Davis, explicando que nenhum dos envolvidos morreu ou ficou gravemente ferido.

O policial foi elogiado pela maneira como lidou com a situação. “Há muitas pequenas decisões que ele tomou, baseadas em seu treinamento e experiência, que provavelmente salvaram a vida dele”, analisou Bob Blakley, chefe-adjunto da polícia local.

Um jovem de 17 anos dirigia o veículo fora de controle. Ele não teve sua identidade revelada, mas vai ser acusado de direção imprudente. Outros dois jovens estavam no carro no momento do acidente, todos tiveram ferimentos leves.

motorista do carro que foi atingido teve que ir ao hospital, mas tratou alguns ferimentos leves e foi liberado. O policial que escapou por pouco também não sofreu lesões graves.

“O Departamento de Polícia de Fairfax está aliviado que este acidente não resultou em uma tragédia. É um importante lembrete de que a vida pode mudar em um instante. É responsabilidade do motorista dirigir com segurança”, finalizou o comunicado.

O nome do policial será revelado em breve, segundo o chefe de polícia: “É uma história e tanto para ele contar um dia, mas por enquanto ele só está feliz de estar vivo”.

Assista: policial escapa por pouco de ser atingido por carro desgovernado pic.twitter.com/2IJgwyOK58 — AM POST (@portalampost) May 4, 2023

Fonte: R7