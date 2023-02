Assista: Vítimas de terremoto postam vídeo pedindo socorro em meio a escombros

Vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, usaram as redes sociais para pedirem por socorro. Eles estão presos em meio aos escombros causados pela queda de prédios originadas após o tremor de magnitude 7,8 que atingiu a região nesta segunda-feira, 6.

O youtuber Firat Yayla, que virtualmente utiliza o nome de CharmQuell, pediu ajuda por meio dos stories do Instagram.

“Mãe, você está bem? Mãe, por favor, diga ‘Eu me escondi debaixo da cama.’ Por favor, ajude. Temos um prédio destruído”, disse o youtuber, de acordo com uma tradução feita pela revista americana ‘Newsweek’.

Não está claro no vídeo se Yayla ou a mãe está no prédio, mas o local a qual ele se refere fica localizado na província de Hatai, fronteira com a Síria.

O vídeo de Mehmet Safa karadana também repercutiu nas redes. De acordo com o jornal ‘Gazete Baris’, ele aparece em um espaço confinado que aparenta ser abaixo dos escombro e compartilha o endereço pedindo ajuda para ele e para mãe. Ambos estão presos no sétimo andar do edifício que desabou.

Ao final da gravação, após compartilhar sua localização e pedir ajuda, ele pede para que as pessoas que tem o seu contato mande para a Presidência de Gerenciamento de Emergências e Desastres do Ministério do Interior turco.

O terremoto desta segunda foi o maior terremoto na Turquia desde 17 de agosto de 1999. Mais de 2.300 pessoas morreram, contabilizando os números de Turquia e Síria. As autoridades seguem trabalhando em busca de sobreviventes e para ajudar aqueles que estão soterrados.

Hatayda olanlar acil olarak desteğe gider misiniz charmquell deprem altında kalmış lütfen pic.twitter.com/oFNbJHefrz — BGY (@bgyether) February 6, 2023