Assiste: avião bate em aves e precisa despejar combustível antes de pousar

Um avião cargueiro da Turkish Airlines, de matrícula TC-JYP, que faria a rota entre Kayseri e Istambul, ambas na Turquia, passou por momentos de apuros no ar na última sexta-feira (7). No momento da decolagem, o Boeing 737-900, que faria o voo TK2015, se chocou contra pássaros. O caso foi inicialmente divulgado pelo site especializado em aviação Airlive.

Além de danificar o nariz da aeronave, um ou mais animais foram sugados por uma das turbinas, que explodiu e pegou fogo no ar. O comandante, então, declarou emergência e decidiu voltar ao aeroporto de origem, mas o avião estava muito pesado para aterrissar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Então, ele decidiu despejar combustível na atmosfera antes do pouso de emergência.

Trinta e cinco minutos depois de circular pelo céu para queimar querosene, o piloto decidiu se aproximar para o pouso, que aconteceu em segurança às 19h04 no horário local.

Um dos poucos passageiros a bordo do Boeing conseguiu registrar as chamas que saiam da turbina esquerda. O vídeo foi compartilhado no perfil Hava Sosyal Medya, no Twitter. O passageiro, que estava a bordo, relatou que ouviu um “barulho muito alto (como uma explosão), e as chamas apareceram em seguida no motor esquerdo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a aterrissagem, o aeroporto local deslocou equipes de resgate e o corpo de bombeiros, que estavam prontos para usar ambulâncias e material contra as chamas. Tudo isso, porém, não foi necessário, e os passageiros e tripulação desembarcaram sem ferimentos.

📍Türk Hava Yolları'nın #TK2015 Kayseri – İstanbul seferini gerçekleştiren TC-JYP tescilli Boeing 737 tipi uçağının motoruna, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş girdi. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 📍Sol motorda yaşanan arıza sebebiyle, uçağın pilotları Kayseri'ye geri dönüş kararı aldı.

📍Uçak güvenli bir… pic.twitter.com/ljLmu3UQXt — HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) April 7, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: R7