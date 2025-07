Ataque da Rússia em penitenciária na Ucrânia deixa 16 mortos e 35 feridos

Notícias do Mundo – Na manhã desta terça-feira (29/7), ao menos 16 pessoas morreram e 35 ficaram feridas após ataques da Rússia contra uma instalação penitenciária na região de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia. As informações foram fornecidas por autoridades militares e pelo governador local, Ivan Fedorov.

Fedorov informou, através de uma postagem no Telegram, que os edifícios da instalação foram totalmente destruídos, causando também danos significativos a residências nas proximidades.

PUBLICIDADE

Além das vítimas na penitenciária, outras quatro pessoas perderam a vida na cidade de Dnipro, onde os ataques também tiveram impacto.

A situação na região permanece crítica, sem qualquer previsão de trégua entre os dois países. O clima de incerteza e medo se intensifica entre os civis, que enfrentam a realidade devastadora da guerra.

Na segunda-feira (28/7), o Ministério da Defesa russo anunciou que suas tropas haviam conquistado o controle dos assentamentos de Boikivka e Belhiika, localizados no leste da Ucrânia, aumentando ainda mais as tensões na região.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Lula reage a Trump e afirma que não permitirá “outro pegar” minerais do Brasil

O conflito, que já dura meses, continua a causar sofrimento e destruição, com a população civil pagando o preço mais alto. As autoridades locais fazem apelos por ajuda humanitária e um cessar-fogo que possa trazer alívio à dor e ao desespero que permeiam a vida cotidiana na Ucrânia.