Ataque em noite de Halloween deixa dois mortos e cinco feridos

RFI

Duas pessoas foram mortas e outras cinco ficaram feridas em um ataque com arma branca na noite de sábado (31) na cidade de Québec, no leste do Canadá, durante as comemorações do Halloween. Um jovem de cerca de 20 anos foi preso, mas a polícia não indicou o caráter do crime.

As agressões foram registradas no final dos eventos de Halloween nas ruas do bairro turístico Chateau Frontenac, perto da região do Parlamento, na capital da província do Québec.

O suspeito, “um rapaz de pouco mais de vinte anos”, carregando uma espada e vestindo uma fantasia medieval, atacou diversas pessoas por razões ainda indeterminadas. Segundo testemunhas citadas pelo jornal regional Le Soleil, o agressor teria degolado a primeira vítima.

Em seguida, ele continuou percorrendo as ruas do bairro, onde matou uma segunda pessoa. Logo depois, se dirigiu à região do antigo porto de Québec, ferindo outros indivíduos.

Forte dispositivo policial

De acordo com a polícia de Québec, o jovem foi detido na madrugada de domingo (1°). Um forte dispositivo policial foi mobilizado para a busca do agressor.

“Ele estava vestido com uma roupa medieval e carregava uma espada com ele. Os pedestres foram atacados com uma arma branca”, afirmou o porta-voz da polícia, Etienne Doyon. O rapaz foi “controlado” e “levado para um um hospital”, reiterou.

Segundo o jornal Le Soleil, o agressor estava deitado e em estado de hipotermia quando foi detido. O diário também divulgou que ele teria nascido em 1996 e teria planejado o ato há um ano e meio.

Até o momento, a polícia de Québec não deu detalhes sobre a identidade do agressor e das vítimas. Uma investigação foi aberta e as autoridades fizeram um apelo para que os moradores permaneçam em suas casas.