Ativista trans é capa de revista para noivas

Redação AM POST

Um ativista transgênero estampou a capa digital da revista indiana Brides Today — ou Noivas Hoje, em português. Alok Vaid-Menon, norte-americano de 31 anos de idade, aparece com roupas semelhantes às usadas por mulheres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A revista indiana escalou Vaid-Menon para tecer comentários sobre o “casamento” entre pessoas do mesmo sexo, atualmente em discussão na Suprema Corte da Índia.

Na entrevista, o ativista disse que “o amor é sobre expansão, não constrição. É permissão, não proibição… Quero ser um poema de amor vivo. Todos os dias me pergunto: ‘Como posso amar mais?’ O amor rompe os binários — homem e mulher, nós e eles, você e eu… O amor não vive no dever, vive no que é.”

Em meados de 2016, Vaid-Menon rechaçou a ideia segundo a qual as mulheres precisam ser protegidas de violações sexuais. Disse também que “as meninas, como o restante de nós, são pessoas complicadas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A declaração tem como pano de fundo uma lei que fora introduzida no Estado da Carolina do Norte naquele ano. Na época, os políticos determinaram que os banheiros públicos seriam exclusivos para pessoas do mesmo sexo. O objetivo principal da legislação era proteger as mulheres e as crianças.

“Não há contos de fadas e princesas aqui”, disse Vaid-Menon, na ocasião. “As meninas também são queer [excêntricas], trans, kinky [safadas], desviantes, gentis, más, bonitas, feias, tremendas e peculiares. Seus filhos não são tão retos e estreitos quanto você pensa que são.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informação Revista Oeste