Atriz de Wandinha é ‘tóxica’ e ‘mesquinha’, diz produtor da série

Após Jenna Ortega realizar críticas à Wandinha, série original Netflix, o produtor Steven DeKnight criticou a atriz e a chamou de “tóxica” e “mesquinha.” Em 6 de março de 2022, Ortega revelou como se envolveu com o roteiro da produção enquanto estava no set de filmagens – e às vezes conflitava com o supervisor, porque se sentia “muito, muito protetora” com a personagem da Família Addams.

“Acho que nunca precisei colocar o pé no set da maneira que fiz em Wandinha, porque é muito fácil cair nessa categoria, especialmente com esse tipo de programa,” afirmou em entrevista ao podcast Armchair Expert with Dax Shepard. “Tudo o que ela faz, tudo o que precisei interpretar, não fazia o menor sentido para a personagem.”

“Ela estar em um triângulo amoroso não fazia sentido. Houve uma frase sobre esse vestido que precisava usar para um baile da escola e ela disse: ‘Oh, meu Deus, eu amo isso. Ugh, eu não posso acreditar que eu disse isso. Eu literalmente me odeio.’ E eu disse: ‘Não, de jeito nenhum”, comentou a atriz.

“Houve momentos naquele set em que me tornei quase não profissional, de certa forma, em que comecei a mudar de fala. O supervisor do roteiro pensou que eu estava fazendo alguma coisa, e então eu precisaria sentar com os roteiristas e eles diriam: ‘Espere, o que aconteceu com a cena?’ E eu explicava o motivo de não poder fazer certas coisas,” finalizou Jenna Ortega.

Alguns dias depois da declaração, Steven DeKnight, produtor da série Spartacus, falou nas redes sociais que não gostou da fala da atriz. No Twitter, o executivo respondeu um fã e opinou como ela “claramente cagou publicamente nos showrunners/roteiristas.”

“Ela é jovem, então talvez ela não saiba melhor (mas deveria). Ela também deve se perguntar como se sentiria se os showrunners dessem uma entrevista e falassem sobre o quão difícil ela era e se recusassem a apresentar o material,” continuou DeKnight. “Esse tipo de declaração está além da mesquinhez e toxicidade. Amo o trabalho dela, mas a vida é muito curta para lidar com pessoas assim no mercado.”