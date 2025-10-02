Atropelamento e ataque a facada em Sinagoga deixa três mortos e feridos

Notícias do Mundo – Um trágico incidente em Crumpsall, Manchester, na Inglaterra resultou na morte de pelo menos três pessoas, incluindo o suposto agressor, nesta quinta-feira (2).

As autoridades locais relataram que o ataque ocorreu durante as celebrações do Yom Kippur, a data mais sagrada do calendário judaico.

De acordo com as informações, o suspeito dirigiu um carro em alta velocidade em direção a pedestres em frente à Sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation.

Após atropelar algumas pessoas, ele abandonou o veículo e começou a esfaquear as vítimas que estavam nas proximidades. A polícia foi rapidamente acionada e, ao chegar ao local, disparou contra o agressor, que foi neutralizado.

As autoridades de Manchester não revelaram a identidade do homem, mas confirmaram que o incidente está sendo tratado como um possível ataque terrorista.

A imprensa local reportou que a investigação está em andamento, e as forças de segurança estão analisando as motivações por trás do ato violento.

Esse ataque levanta preocupações sobre a segurança da comunidade judaica, especialmente em dias tão significativos como o Yom Kippur.