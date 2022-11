Avião cai em Medellín, na Colômbia, e deixa ao menos 8 mortos

Redação AM POST

Um avião de pequeno porte caiu nesta segunda-feira (21) em um bairro residencial da cidade colombiana de Medellín, causando a morte dos oito ocupantes da aeronave e danos em pelo menos sete residências, segundo informaram autoridades locais.

A aeronave, da fabricante Piper e matrícula HK5121, fazia um voo para a empresa de turismo San Germán e havia decolado do aeroporto Olaya Herrera, localizado no coração de Medellín, com seis passageiros e dois tripulantes. O voo tinha como destino o município de Pizarro, no departamento de Chocó.

“Infelizmente temos oito vidas perdidas. O voo impactou por volta das 10h15 no bairro Belén Rosales, muito próximo ao aeroporto”, disse o prefeito de Medellín, Daniel Quintero, a jornalistas.

O prefeito revelou no local do acidente que o avião, no momento da decolagem, “apresenta uma falha de motor” e que o piloto “não consegue manter o avião em voo”. Quintero declarou ainda que já foram identificados os corpos dos oito ocupantes da aeronave, que “se dividiu em seis partes” após o impacto.

