Avião da FAB fará repatriação de brasileiros em Israel

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) parte de Natal (RN) no domingo (8) com destino a Roma, Itália, com o propósito de repatriar os brasileiros que desejam deixar a região da Palestina ou de Israel devido ao conflito que se desencadeou no final de semana. Prevê-se que a aeronave siga para Tel Aviv na tarde de segunda-feira (9) ou terça-feira (10) para a primeira operação de repatriação.

O governo destinou seis aeronaves para essa missão. Duas delas são do modelo KC-30, com capacidade para 230 passageiros cada, enquanto outras duas são do modelo KC-390, com capacidade para 80 passageiros cada. Adicionalmente, duas aeronaves cedidas pela Presidência da República, com capacidade de 40 passageiros cada, estão disponíveis.

Num primeiro momento, um dos KC-30 partirá para a Itália para ficar em proximidade com a região do conflito, enquanto as embaixadas finalizam a primeira lista de brasileiros a serem repatriados. A equipe que seguirá para a região conta com médicos e psicólogos para prestar assistência aos brasileiros.

O tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, comandante da FAB, explicou que o tamanho da missão será ajustado de acordo com as necessidades indicadas pelos ministérios envolvidos. Ele mencionou que um brigadeiro está auxiliando na consolidação da lista de brasileiros nas embaixadas da região, que inclui Egito, Jordânia e Israel, e essa lista deve ser finalizada na segunda-feira.

Além de Tel Aviv, os aviões do governo brasileiro podem utilizar aeroportos em países vizinhos a Israel e Palestina para as operações de repatriação, especialmente para os brasileiros relacionados à comunidade israelense.

Os voos de repatriação estão programados para ocorrer durante as tardes para facilitar o deslocamento interno dos brasileiros até os aeroportos, uma vez que os transportes terrestres se tornam mais difíceis durante crises como essa.

O Itamaraty tem estado atento aos brasileiros na região e identificando aqueles que desejam retornar ao Brasil. Estima-se que haja cerca de 14 mil brasileiros em Israel e 6 mil na Palestina, com a maioria deles fora da área afetada pelos ataques.

Até o momento, um brasileiro está ferido e três estão desaparecidos após participarem de um festival de música em Israel.

Neste domingo (8), uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU será realizada na sede da entidade em Nova Iorque, com a convocação feita pelo Brasil, atualmente na presidência do órgão. Durante a reunião, serão tomadas decisões sobre os ataques no âmbito da organização.