Avião de Putin que decolou de Moscou some de radar

O avião em que está o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sumiu do radar monitorado pelo site FlightRadar24. A aeronave partiu de Moscou por volta das 8h44, no horário de Brasília, e segue para São Petersburgo.

Mais de 50 mil pessoas acompanhavam o trajeto do avião presidencial russo no momento em que a aeronave sumiu do radar.

Em nota, o governo negou uma suposta fuga de Putin e disse que ele está “trabalhando” em Moscou.

Além do sumiço do avião: os motivos do conflito entre o Grupo Wagner e Putin

Helicópteros militares da Rússia abriram fogo contra um comboio do grupo paramilitar Wagner, neste sábado. Os mercenários estavam a caminho de Moscou, depois de tomaram uma cidade ao sul da capital, informou a agência de notícias Reuters.

Putin prometeu “esmagar os rebeldes” que o ajudaram a tomar vários territórios da Ucrânia.