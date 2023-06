Avião de Putin some de radar após decolar em Moscou

Um avião presidencial do presidente russo, Vladimir Putin decolou de Moscou rumo à região norte da Rússia, em proximidade com São Petersburgo, neste sábado (24). No entanto, após se aproximar da cidade de Tver, que fica situada a aproximadamente 180 km de Moscou, a aeronave “sumiu do radar” do Flightradar24h.

Quando o avião de Putin estava sendo monitorado pelo site Flightradar24h, cerca de 50 mil pessoas estavam acompanhando para onde a aeronave seguia.

Oficialmente, o porta-voz do governo russo afirmou nesta manhã que Putin está trabalhando em seu escritório no Kremlin.

Diante do avanço do Grupo Wagner, diversos prédios públicos em Moscou foram cercados por tropas. A Praça Vermelha, onde fica o Kremlin, sede do governo, foi fechada. Países vizinhos também reforçaram segurança nas fronteiras.

Helicópteros militares da Rússia abriram fogo contra um comboio do grupo paramilitar Wagner, neste sábado. Os mercenários estavam a caminho de Moscou, depois de tomaram uma cidade ao sul da capital, informou a agência de notícias Reuters.

Putin prometeu “esmagar os rebeldes” que o ajudaram a tomar vários territórios da Ucrânia.

De acordo com a Reuters, membros do Wagner foram interceptados na rodovia que liga Voronezh, a 620 quilômetros de Moscou, à capital do país. O grupo paramilitar levava blindados, carros e caminhões.

Em Moscou, o governo reforçou a segurança, sobretudo na Praça Vermelha, cercada com barreiras de metal.

“Ambições excessivas e interesses investidos levaram à traição”, disse Putin, em um discurso televisionado transmitido na noite de ontem. “Todos aqueles que deliberadamente pisaram no caminho da traição, que prepararam uma insurreição armada, que seguiram o caminho da chantagem e métodos terroristas, sofrerão punição inevitável, responderão tanto à lei quanto ao nosso povo.”