Bebê de 1 ano morre após ser esquecida dentro de van escolar em temperaturas altas

Uma bebê de 1 ano morreu nessa terça-feira (22) após ser esquecida dentro de uma van escolar pelos funcionários de uma creche em Ohama, no estado de Nebraska. A cidade em que ela vivia faz parte de uma grande área que está sob alerta de calor perigoso para a saúde humana, onde a sensação térmica pode passar dos 51°C. Na tarde em que a pequena Rewaia morreu, a sensação térmica era de 45°C.

O calor preocupa de Norte a Sul dos Estados Unidos. 111 milhões de pessoas, cerca de 34% da população, vivem em áreas que estão sob alerta de risco à saúde.

Em algumas cidades do Kansas e de Ohio as atividades físicas foram suspensas em alguma escolas nas voltas às aulas, pós férias de verão. Além disso, alguns alunos estão sendo liberados mais cedo para não voltarem pra casa no horário de pico do calor.

Além de Nebraska, o estado do Missouri também está sob alerta de calor extremo. O aumento no uso de ar-condicionado por lá sobrecarregou o sistema de energia elétrica, resultando em falhas no fornecimento de eletricidade. Em uma casa de repouso para idosos, seis moradores foram internados depois que o sistema de refrigeração parou de funcionar. Outras 111 pessoas tiveram que ser retiradas.

Voluntários estão entregando água e isotônicos para pessoas em situação de rua, preocupados com a desidratação durante o calor extremo.

