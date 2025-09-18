A notícia que atravessa o Brasil!

Bebê é entregue à pessoa errada em creche na Austrália e passa 2 horas desaparecido

Câmeras de segurança confirmaram que o bebê foi levado por engano.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 19:42

Notícias do Mundo – Um bebê de 1 ano foi entregue por engano à pessoa errada em uma creche de Sydney, na Austrália, e ficou desaparecido por cerca de duas horas. O caso ocorreu no início de setembro, quando um funcionário da instituição confundiu o avô da criança com o avô de outro aluno no momento da retirada.

A situação veio à tona quando a mãe percebeu que o filho não estava na creche e cobrou explicações da equipe. Diante do alerta, os responsáveis revisaram as imagens das câmeras de segurança e constataram que o bebê havia sido levado para casa pelo avô de outra criança. A creche pediu desculpas aos pais e abriu uma investigação interna para apurar as circunstâncias do erro. O funcionário envolvido foi afastado enquanto o procedimento é conduzido.

Segundo relatos, a criança foi devolvida em segurança à mãe graças à rápida ação da equipe após identificar o equívoco. A esposa do avô informou que o marido só percebeu o erro depois de deixar as crianças dormindo no quarto escuro da creche e ficou devastado ao descobrir o engano, assumindo total responsabilidade pelo ocorrido.

O episódio reacendeu o debate sobre protocolos de entrega e retirada em instituições de educação infantil, especialmente quanto à conferência de identidade de responsáveis e alunos. Embora o desfecho tenha sido positivo, com o bebê ileso e reunido à família, a creche reforçou que está revendo procedimentos para evitar novas ocorrências semelhantes.

