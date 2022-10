Biden alerta para “Armagedom” se Putin usar armas nucleares

O presidente dos EUA, Joe Biden, declarou na 5ª feira (6.out.2022) que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, “não está brincando” quando diz que pode usar armas nucleares na Ucrânia. Segundo o norte-americano, esta é a 1ª vez que o mundo está sob a ameaça de um “Armagedom” desde a Guerra Fria (mar.1947-dez.1991).

“Não enfrentamos um possível Armagedom desde [Jonh] Kennedy e a crise dos mísseis”, disse Biden em um evento de arrecadação do Partido Democrata, em Nova York. O presidente norte-americano referiu-se à crise dos mísseis cubanos de 1962. Na época, os EUA, sob o comando de John Kennedy, e a União Soviética, liderada por Nikita Khrushchev, chegaram perto do uso de armas nucleares devido à presença de mísseis soviéticos em Cuba.

“[Putin] não está brincando quando fala sobre o uso potencial de armas nucleares táticas, armas químicas ou biológicas, porque seu Exército é, digamos, significativamente menos capaz”, completou o democrata. Na avaliação de Biden, o uso desse tipo de artefato sairia do controle e resultaria “em um Armagedon”. O Armagedom é descrito na Bíblia como a batalha final do bem contra o mal, envolvendo todas as regiões do planeta e causando grande destruição.

UE PREOCUPADA O país da América do Norte não é o único que teme que a ameaça de Putin se concretize. No final do mês passado, o chefe de política externa da UE (União Europeia), Josep Borrell, alertou para o risco. “Quando as pessoas dizem que não é um blefe, você deve levá-las a sério”, falou Borrell em entrevista à BBC. O líder europeu classificou o momento como “muito perigoso”, pois “o Exército russo foi encurralado” e pode reagir de forma desproporcional.

Fonte: Poder360