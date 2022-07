Biden testa positivo para covid-19, informa Casa Branca

Agência Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para covid-19 e apresenta sintomas muito leves, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (21).

Biden, de 79 anos, continuará exercendo as funções do cargo e começou o tratamento com o antiviral Paxlovid, segundo sua secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre.

“Ele está totalmente vacinado e duas vezes reforçado e com sintomas muito leves”, disse ela em um comunicado.

“De acordo com as diretrizes do CDC, ele se isolará na Casa Branca e continuará cumprindo todas as suas funções durante esse período”, disse ela, referindo-se ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

Jean-Pierre disse que Biden estava conversando com sua equipe por telefone e continuará participando de reuniões por telefone e Zoom da residência enquanto se recupera. Ele retomará o trabalho pessoal assim que testar negativo, disse ela.

Enquanto isso, a Casa Branca fornecerá uma atualização diária sobre a saúde do presidente, disse Jean-Pierre.