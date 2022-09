Bolsonaro chega a Londres e faz discurso na sacada da embaixada

AFP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na manhã deste domingo (18) a Londres (Reino Unido), onde acompanhará o funeral da rainha Elizabeth 2ª com outros chefes de Estado.

“Estamos aqui num momento de pesar, de profundo respeito pela rainha. Esse é nosso objetivo principal”, disse a apoiadores que o aguardavam em frente à residência do embaixador brasileiro em Londres, local em que o presidente ficará hospedado.

Bolsonaro também aproveitou a ocasião para falar sobre temas de sua campanha à reeleição no local e disse que será reeleito no primeiro turno. Boa parte do público usava camisetas da seleção ou com bandeiras do Brasil estampadas.

Sobre o que Bolsonaro falou? O presidente fez um breve discurso com os principais motes eleitorais, como rejeição a temas de “drogas, aborto e ideologia de gênero” e apelo à religião.

“Temos que decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar no Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarela”, declarou.

Pandemia foi “terrível” para todos: “Nós comparamos o Brasil com outros países da América do Sul para mostrarmos que estamos no caminho certo. Mesmo na pandemia, terrível para o mundo todo, o Brasil resistiu, o povo é resiliente e nós estamos no caminho certo”, continuou.

Vitória no primeiro turno: O presidente também mencionou sua passagem por Pernambuco no sábado (17) —que incluiu uma motociata por Garanhuns, terra natal de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)— e disse ainda que “não tem como não ganhar no primeiro turno”, apesar de estar atrás nas pesquisas.

“Estive no interior de Pernambuco, a aceitação é excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno”, afirmou, ouvindo gritos de “primeiro turno” do público.

“Eu cheguei à Presidência, mas por que eu cheguei à Presidência? Tenho certeza de que é uma missão de Deus estar salvando o nosso Brasil. O nosso Brasil é uma potência no agronegócio e marcha para ser uma potência na energia”, declarou.

Qual a agenda de Bolsonaro hoje? Além de Bolsonaro, outros chefes de Estado já estão na capital britânica —como Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que desembarcou no sábado à noite com a esposa, Jill, e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que se reuniu no sábado com o rei Charles 3º e outros representantes da Commonwealth.

Bolsonaro vai visitar o local onde é velado o corpo da rainha Elizabeth 2ª, depois assinará o livro de condolências e participará de uma recepção oferecida pelo rei Charles 3º no Palácio de Buckingham.

Desafio de segurança: A quantidade de líderes mundiais e o funeral de modo geral representam um desafio de segurança “maior que os Jogos Olímpicos de 2012”, disse o vice-comissário da Scotland Yard, Stuart Cundy.

Último dia de visita ao corpo da rainha: Britânicos e demais interessados em prestar homenagens à rainha chegaram a encarar 24 horas de fila para poderem entrar em Westminster Hall.

Amanhã, serão ministradas duas cerimônias para o funeral da rainha —uma às 7h, no horário de Brasília, para cerca de 2.000 convidados, e outra ao meio-dia, para 800 convidados.

Bolsonaro, junto a outros chefes de Estado, participa da primeira cerimônia, que acontecerá na Abadia de Westminster, no mesmo quarteirão do local onde o corpo está sendo velado.

Em seguida, o presidente segue para uma recepção oferecida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, James Cleverly, e embarca do Reino Unido para Nova York (EUA), no fim da tarde pelo horário local.

Nos EUA, Bolsonaro irá discursar na Assembleia-Geral da ONU (Organização nas Nações Unidas) na terça-feira (20).