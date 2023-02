“Bolsonaro da Argentina” lidera eleição presidencial

As eleições presidenciais da Argentina acontecem em outubro deste ano. De acordo com uma pesquisa de consultoria Federico González e Associados, divulgada pela Cronista no último dia 30 de janeiro, o candidato à Presidência, deputado Javier Milei, de 52 anos, conhecido como “Bolsonaro argentino” lidera as intenções de votos.

Sendo o único representante com postura conservadora em temas sociais e libertária em temas econômicos, Javier Milei, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mostra-se com 18,1% das intenções de voto. Esse resultado coloca o político com o maior fluxo de apoio individual.

Durante sua campanha, Milei se comunica pelas redes sociais com seus eleitores, comportamento similar ao de Bolsonaro.

O candidato disputa o cargo com o atual presidente, Alberto Fernandéz, com o ministro da economia, Sergio Massa. Também com o ex-chefe do Executivo que presidiu o país de 2015 a 2019, Mauricio Macri e ainda Patricia Bullrich, presidente do Partido PRO Argentina.

Fonte: Pleno.News