Bolsonaro vira manchete internacional após ser colocado em prisão domiciliar

Notícias do Mundo – Ex-presidente é alvo de destaque na imprensa mundial por descumprir medidas do STF

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, repercutiu fortemente na imprensa internacional nesta semana. O ex-presidente foi acusado de violar medidas cautelares, ao manter comunicação com aliados e fazer uso indireto das redes sociais, o que resultou na imposição de tornozeleira eletrônica, toque de recolher noturno e proibição de contato com outros investigados.

O Washington Post destacou que Bolsonaro é acusado de liderar uma conspiração para impedir a posse do presidente Lula, podendo enfrentar mais de 40 anos de prisão. O El País, da Espanha, classificou a situação como parte do processo por tentativa de golpe de Estado.

Nos Estados Unidos, o Wall Street Journal e o New York Times explicaram as restrições impostas e detalharam a operação da Polícia Federal, que incluiu busca e apreensão de celulares, tablets e computadores. Já a Al Jazeera e o Bild, da Alemanha, ressaltaram a gravidade das medidas judiciais.

O governo dos EUA, liderado por Donald Trump, reagiu com críticas. O Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental acusou Moraes de abuso de autoridade e anunciou a revogação de vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo o próprio Moraes.

A decisão do STF aumentou a tensão política no Brasil e elevou a pressão internacional sobre o Judiciário brasileiro, que segue no centro das atenções enquanto os desdobramentos judiciais contra Bolsonaro continuam.