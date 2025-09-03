Bondinho turístico de Lisboa tomba e causa mortes de turistas

Notícias do Mundo – Um dos principais pontos turísticos de Lisboa, em Portugal, o Elevador da Glória, descarrilou e tombou na tarde desta quarta-feira (3), resultando em uma tragédia. De acordo com informações da agência de notícias Reuters, o acidente deixou pelo menos três pessoas mortas e cerca de 20 feridas, algumas delas em estado grave.

O bondinho, que faz o trajeto entre a Praça dos Restauradores e o Bairro Alto, é considerado um dos funiculares mais antigos em operação na Europa, sendo inaugurado em 1885. Além de meio de transporte, é um ícone da cidade portuguesa e atrai milhares de turistas todos os anos.

Equipes de resgate, bombeiros e autoridades locais foram mobilizados rapidamente para socorrer as vítimas. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região, e a área do acidente foi isolada para o trabalho das equipes de emergência e perícia. Até o momento, ainda não há informações oficiais sobre a causa do descarrilamento.

O governo português informou que acompanha a situação e prestará apoio às famílias das vítimas. A empresa responsável pela operação do Elevador da Glória também emitiu nota lamentando o ocorrido e afirmando que colaborará com as investigações.

O caso gerou grande comoção em Lisboa, especialmente pela importância histórica e cultural do bondinho, que faz parte do patrimônio turístico da cidade. As investigações devem esclarecer se houve falha técnica, problemas de manutenção ou erro humano.