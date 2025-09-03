A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Bondinho turístico de Lisboa tomba e causa mortes de turistas

Acidente no tradicional bondinho de Lisboa deixou três mortos e cerca de 20 feridos.

Por Beatriz Silveira

03/09/2025 às 16:25

Ver resumo

Notícias do Mundo – Um dos principais pontos turísticos de Lisboa, em Portugal, o Elevador da Glória, descarrilou e tombou na tarde desta quarta-feira (3), resultando em uma tragédia. De acordo com informações da agência de notícias Reuters, o acidente deixou pelo menos três pessoas mortas e cerca de 20 feridas, algumas delas em estado grave.

PUBLICIDADE

O bondinho, que faz o trajeto entre a Praça dos Restauradores e o Bairro Alto, é considerado um dos funiculares mais antigos em operação na Europa, sendo inaugurado em 1885. Além de meio de transporte, é um ícone da cidade portuguesa e atrai milhares de turistas todos os anos.

Leia também: Cinco bairros de Manaus terão queda de energia para manutenção nesta quinta-feira (4)

PUBLICIDADE

Equipes de resgate, bombeiros e autoridades locais foram mobilizados rapidamente para socorrer as vítimas. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região, e a área do acidente foi isolada para o trabalho das equipes de emergência e perícia. Até o momento, ainda não há informações oficiais sobre a causa do descarrilamento.

O governo português informou que acompanha a situação e prestará apoio às famílias das vítimas. A empresa responsável pela operação do Elevador da Glória também emitiu nota lamentando o ocorrido e afirmando que colaborará com as investigações.

O caso gerou grande comoção em Lisboa, especialmente pela importância histórica e cultural do bondinho, que faz parte do patrimônio turístico da cidade. As investigações devem esclarecer se houve falha técnica, problemas de manutenção ou erro humano.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

STF prepara contra-ataque a eventual aprovação da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro

Um dos planos da Corte seria votar o fim das emendas parlamentares impositivas.

há 9 minutos

Política

Justiça manda vereador Salazar apagar vídeo com informações falsas sobre governador Wilson Lima

Juiz Paulo Feitoza destacou ainda que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e pode ser considerada abusiva.

há 32 minutos

Polícia

Mulher é morta em Coari em crime encomendado pelo marido e amante

Investigações apontam que marido e amante planejaram a morte de Jocilane, executada por pistoleiro contratado.

há 41 minutos

Polícia

Empresário é preso suspeito de estuprar adolescentes no interior do Amazonas

As vítimas tinham 12 e 13 anos.

há 59 minutos

Amazonas

Motorista de app preso por estuprar passageiras e ler Bíblia para elas em Manaus tinha curiosidade em transar com grávidas, diz polícia

Motorista de aplicativo é acusado de estuprar ao menos seis mulheres em Manaus. Delegado Costa e Silva detalhou o caso.

há 1 hora