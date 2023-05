Brasileiro de 38 anos morre de catapora no Chile

No último dia 9 de maio, o personal trainer Raphael Casanova, de 38 anos, morreu após contrair catapora em Antofagasta, no Chile. O brasileiro estava tratando a doença desde dezembro de 2022.

De acordo com informações, Raphael esteve com a família em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em agosto do ano passado e no mês seguinte voltou ao Chile, onde vivia há 6 anos.

O personal desconfiou primeiramente que estava com varíola dos macacos, mas logo foi diagnosticado com uma tipo grave de catapora. Ele fez o tratamento e melhorou.

No entanto, meses depois ele passou mal e foi levado para o hospital onde ficou internado. Ao chegar na unidade hospitalar, a equipe médica informou que o vírus da catapora causou lesão no rim e no cérebro.

Rafael acabou não resistindo e acabou morrendo Agora, a família corre contra o tempo para fazer o translado do corpo.

O hospital onde ele faleceu informou que o corpo permanecerá no necrotério até a próxima terça-feira, 23. Os familiares estão realizando uma vaquinha para arrecadar R$ 25 mil para custear o translado.

Redação AM POST