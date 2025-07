Brasileiro morre afogado após salvar menina em reservatório nos EUA

Mundo – Daniel Braga Figueiredo, publicitário brasileiro de 31 anos, morreu na última sexta-feira (12) após salvar uma menina de 12 anos, sua parente, que era levada pela correnteza no Reservatório Silver Lake Flat, localizado no cânion American Fork, no estado de Utah, Estados Unidos.

O caso foi confirmado pelo Departamento do Xerife do Condado de Utah. Daniel utilizou uma prancha de stand up paddle emprestada para alcançar a garota, que se afastava perigosamente em uma boia inflável. Apesar do esforço heroico, ele desapareceu logo após colocar a menina de volta em segurança.

Ação heroica termina em tragédia

Segundo testemunhas, os dois caíram na água durante o resgate e, mesmo enfrentando dificuldades, Daniel conseguiu elevar a criança até um dispositivo inflável antes de submergir. O ato foi descrito pelas autoridades como um gesto de bravura.

As buscas envolveram equipes de emergência de várias agências, além de voluntários que auxiliaram nas operações. A estrada de acesso ao reservatório foi interditada para facilitar o resgate. O corpo de Daniel foi encontrado por volta das 21h30, cerca de duas horas e meia após o acidente.

Comunidade e autoridades lamentam a perda

De acordo com o Portal CNN, o gabinete do xerife emitiu um comunicado agradecendo os profissionais envolvidos na operação e manifestando condolências à família do brasileiro. “Estamos profundamente tristes com o desfecho dessa ocorrência. Daniel foi um verdadeiro herói”, disse a nota oficial.

A identidade da criança não foi divulgada por razões de privacidade, mas as autoridades informaram que ela está bem fisicamente e recebeu apoio emocional após o ocorrido.

Reservatório é conhecido por fortes correntes

O Silver Lake Flat é um ponto turístico bastante visitado em Utah, mas as correntes e temperaturas da água podem ser perigosas, mesmo para nadadores experientes. As autoridades locais reforçaram o alerta sobre os riscos de atividades aquáticas sem equipamentos de segurança adequados.

Daniel morava nos Estados Unidos e estava em passeio com familiares no momento do acidente. A família agora se mobiliza para providenciar o translado do corpo ao Brasil e lidar com os trâmites legais.

