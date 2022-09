Brasileiro preso por tentar matar Cristina Kirchner faz apologia ao nazismo

O homem preso por apontar uma arma para a cabeça da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e aparentemente tentar dispará-la, é Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro radicado no país.

De acordo com o ministro de Segurança argentino Aníbal Fernández, o brasileiro tem 35 anos e possui registro para trabalhar como motorista de aplicativo. Além disso, o documento de Montiel, obtido pela Polícia Federal do país, mostra que o homem nasceu em São Paulo e que vivia desde a década de 1990 no país vizinho, para onde se mudou aos seis anos.

Além disso, ainda de acordo com a Polícia da Argentina, Montiel possui tatuagens com símbolos nazistas.

No entanto, segundo informações do Itamaraty, os pais de Montiel não são brasileiros: sua mãe é argentina e seu pai, que foi expulso do Brasil em 2021, chileno.

Em 2021, o suspeito recebeu uma advertência por carregar uma faca de 35 centímetros de comprimento, em Buenos Aires, próximo do local onde mora. De acordo com o jornal Clarín, o brasileiro portava o objeto para sua defesa pessoal.

O portal do jornal La Nación, informou que o brasileiro se identificava nas redes sociais como Fernando ‘Salim’ Montiel e seguia grupos de “comunismo satânico”, entre outros ‘ligados ao radicalismo e ao ódio’.

Fonte: BMC News