Cabul: Joe Biden promete explodir Estado Islâmico: ‘vamos caçar vocês’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Os Estados Unidos vão retaliar o ataque do Estado Islâmico ocorrido nesta quinta-feira (26), na área externa do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão. A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa pelo próprio presidente dos EUA, Joe Biden.

Uma explosão do lado de fora do aeroporto de Cabul deixou pelo menos várias pessoas mortas, incluindo crianças, e feriu muitos guardas do Talibã, segundo um representante do grupo islâmico. Os Estados Unidos têm se apressado para retirar cidadãos norte-americanos e afegãos de Cabul antes do prazo final para a conclusão da retirada de suas tropas, em 31 de agosto.

Continua depois da Publicidade

“Hoje [os soldados que morreram] fazem companhia aos outros heróis dos Estados Unidos. São novos heróis. Nós não vamos perdoar os responsáveis pelo ataque, não vamos esquecer. Vamos caçar vocês e fazer com que paguem”, declarou.

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, general Frank McKenzie, confirmou o ataque a bombas feito por dois suicidas e, entre os mortos, estão 12 soldados norte-americanos e deixou mais 15 feridos.

McKenzie disse em uma coletiva de imprensa no Pentágono que o ataque foi seguido por um tiroteio, e que, mesmo com os militares estando tristes com as mortes, os voos de retirada de pessoas do Afeganistão continuam. Ele disse que cerca de 1 mil cidadãos norte-americanos ainda estão no país.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da Reuters