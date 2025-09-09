Cachorro impede explosão ao apagar dinamite no quintal e vira herói; vídeo

Notícias do Mundo – Um ato inesperado transformou o filhote Machis em herói no Peru. O cachorro impediu que uma dinamite explodisse no quintal de uma residência ao morder o pavio aceso do artefato.
PUBLICIDADE
A ação salvou a família de seu tutor, o jornalista Carlos Alberto Mesias Zarate, mas custou ao animal a perda das cordas vocais, deixando-o sem conseguir latir.
O episódio ocorreu em agosto e foi noticiado por veículos internacionais como o The New York Post e a NBC News.
PUBLICIDADE
UNA PERRA MORDIÓ LA MECHA DE UNA BOMBA Y SALVÓ A SU FAMILIA
En Perú, la familia del periodista Carlos Alberto Mesías Zárate, vivió un momento aterrador cuando una bomba de dinamita fue arrojada al patio de su casa. Con una reacción heroica, su perra, Machis, corrió hacia el… pic.twitter.com/W19bh8Y6jN
— IP NOTICIAS (@_IPNoticias) September 8, 2025
“Ele salvou nossas vidas”, disse Zarate, que relacionou o ataque com ameaças recebidas por causa de sua profissão. Segundo ele, a surpresa maior veio da coragem do cachorro diante do perigo.
PUBLICIDADE
Imagens de segurança registraram o momento em que uma pessoa vestida de preto entrou no quintal, deixou o explosivo e fugiu. Logo depois, Machis correu até o objeto e conseguiu arrancar o pavio antes da detonação.
Leia mais: Exploração infantil na internet cresce 114% e dispara após vídeo de Felca
As autoridades confirmaram que se tratava de um tipo de dinamite usado em minas terrestres. Um suspeito foi preso durante as investigações.