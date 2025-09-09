A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Cachorro impede explosão ao apagar dinamite no quintal e vira herói; vídeo

Animal perdeu as cordas vocais após morder o explosivo, mas salvou a família de seu tutor.

Por Fernanda Pereira

09/09/2025 às 07:22

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – Um ato inesperado transformou o filhote Machis em herói no Peru. O cachorro impediu que uma dinamite explodisse no quintal de uma residência ao morder o pavio aceso do artefato.

PUBLICIDADE

A ação salvou a família de seu tutor, o jornalista Carlos Alberto Mesias Zarate, mas custou ao animal a perda das cordas vocais, deixando-o sem conseguir latir.

O episódio ocorreu em agosto e foi noticiado por veículos internacionais como o The New York Post e a NBC News.

PUBLICIDADE

“Ele salvou nossas vidas”, disse Zarate, que relacionou o ataque com ameaças recebidas por causa de sua profissão. Segundo ele, a surpresa maior veio da coragem do cachorro diante do perigo.

PUBLICIDADE

Imagens de segurança registraram o momento em que uma pessoa vestida de preto entrou no quintal, deixou o explosivo e fugiu. Logo depois, Machis correu até o objeto e conseguiu arrancar o pavio antes da detonação.

Leia mais: Exploração infantil na internet cresce 114% e dispara após vídeo de Felca

As autoridades confirmaram que se tratava de um tipo de dinamite usado em minas terrestres. Um suspeito foi preso durante as investigações.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Polícia

Entregador apanha de namorada em delegacia após ser preso com droga em Manaus

Homem foi detido enquanto transportava droga para o Porto de Manaus; polícia investiga participação de outros envolvidos no tráfico.

há 19 minutos

Polícia

Membro de facção é preso em Manaus com R$ 300 mil suspeitos de lavagem de dinheiro

Suspeito foi detido após sacar grande quantia em agência bancária; arma de fogo também foi apreendida.

há 31 minutos

Mundo

Maduro antecipa novamente o Natal na Venezuela e decreta início das festas em 1º de outubro

Medida é anunciada em meio a críticas de que serve como distração da crise interna.

há 59 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 237 vagas de emprego para esta terça-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 1 hora

Brasil

Itaú demite cerca de mil funcionários após monitoramento de home office

Especialistas veem risco jurídico e alertam para falta de transparência nas métricas.

há 2 horas