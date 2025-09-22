A notícia que atravessa o Brasil!

Canadá, Reino Unido e Austrália anunciam reconhecimento do Estado Palestino

Movimento conjunto ocorre às vésperas da Assembleia Geral da ONU e reforça pressão por solução de dois Estados.

Por Fernanda Pereira

22/09/2025 às 10:27

Irlanda, Espanha e Noruega anunciam reconhecimento do Estado palestino

Foto: Reuters

Notícias do Mundo – Os primeiros-ministros do Reino Unido, Keir Starmer; do Canadá, Mark Carney; e da Austrália, Anthony Albanese, declararam neste domingo (21) o reconhecimento formal do Estado da Palestina. A decisão, tornada pública em comunicados e vídeos nas redes sociais, surge na véspera da Assembleia Geral da ONU e em meio a críticas às ações de Israel em Gaza, que já resultaram na morte de dezenas de milhares de pessoas, segundo autoridades locais.

Apesar do reconhecimento, os três países foram firmes ao afirmar que o Hamas não deve ter participação em um futuro governo palestino. Todos também responsabilizaram o grupo pelo ataque de 7 de outubro de 2023, quando centenas de pessoas foram mortas ou feitas reféns durante uma festa em Israel.

O premiê Mark Carney lembrou que o Canadá apoia a ideia de dois Estados desde 1947, mas destacou que a violência de ambos os lados enfraqueceu essa perspectiva ao longo do tempo. Ele citou tanto as ações do Hamas contra civis israelenses quanto as medidas do governo de Benjamin Netanyahu, incluindo o bloqueio de ajuda humanitária e a expansão de assentamentos na Cisjordânia. “É nesse contexto que o Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece nossa parceria para construir um futuro pacífico para ambos os povos”, disse.

Em pronunciamento em vídeo, Keir Starmer afirmou que o reconhecimento busca “reviver a esperança de paz”. Ele reforçou que palestinos e israelenses merecem viver sem medo e sofrimento e classificou o Hamas como “organização terrorista brutal”, pedindo a libertação imediata dos reféns ainda em poder do grupo. Starmer também criticou a atuação israelense em Gaza: “Dezenas de milhares foram mortos, inclusive pessoas em busca de comida e água. Essa destruição precisa acabar”.

Leia mais em: Lula viaja a Nova York para discurso na ONU e pode ter 1º encontro com Trump

Anthony Albanese destacou que o gesto da Austrália se soma a um “esforço internacional coordenado” em prol da solução de dois Estados, ressaltando a necessidade de cessar-fogo imediato em Gaza e da libertação dos reféns. O premiê ainda apontou o papel fundamental da Liga Árabe e dos EUA para viabilizar o Estado Palestino.

O anúncio conjunto reforça uma movimentação diplomática que já vinha ganhando força. Em 2024, Espanha, Noruega e Irlanda também reconheceram a Palestina. Na América Latina, o Brasil adotou essa posição ainda em 2010, com base nas fronteiras de 1967, que incluem Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

