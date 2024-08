Cantores de banda gospel morrem em acidente de avião

Três membros do quarteto gospel The Nelons morreram em um acidente de avião no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (26). As vítimas são Kelly Nelon Clark, seu marido Jason Clark e sua filha Amber Nelon Kistler.

Autumn Nelon Streetman, a quarta integrante da banda e filha do casal, confirmou a tragédia por meio de suas redes sociais. Ela anunciou que um evento de celebração pela vida dos falecidos será realizado no dia 6 de agosto na Igreja Batista Roopville Road, em Roopville, Geórgia.

O acidente resultou na morte de um total de sete pessoas, incluindo Nathan Kistler, marido de Amber Nelon Kistler; Larry e Melissa Haynie; e Melodi Hodges, amiga da família. Larry Haynie, que também era piloto, e sua esposa Melissa, além de Melodi Hodges, assistente da banda, estavam a bordo da aeronave.

As vítimas estavam a caminho de um evento denominado Gaither Homecoming Cruise, que reúne cantores e grupos gospel, segundo o Gaither Music Group. O Conselho Nacional de Segurança está investigando as causas do acidente.

A perda abalou profundamente amigos e fãs da banda. O reverendo Franklin Graham se pronunciou sobre o ocorrido, pedindo orações e conforto para as famílias afetadas. “Por favor, ore pelas famílias cujos entes queridos morreram neste trágico acidente de avião em Wyoming. Que Deus os conforte e os ajude,” destacou o religioso.

Redação AM POST