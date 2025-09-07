Carro desgovernado atropela pedestres em balneário na França e mata mulher

Notícias do Mundo – Um grave acidente ocorreu na manhã deste sábado (6) na cidade costeira de Pirou, na região da Normandia, noroeste da França, envolvendo um carro desgovernado que resultou na morte de uma mulher e deixou três pessoas feridas em estado grave.

Segundo autoridades locais, o veículo avançou por vários metros antes de atingir a varanda de uma pizzaria, atropelando quatro pedestres no percurso. Logo em seguida, o carro tombou próximo à praia, causando pânico entre os frequentadores da área. Entre as vítimas estão pessoas com mais de 70 anos, incluindo a vítima fatal e o motorista, de 81 anos.

De acordo com o promotor de Coutances, Gauthier Poupeau, os primeiros indícios indicam que o motorista sofreu um desmaio antes do acidente. “A hipótese de ato voluntário está formalmente descartada”, esclareceu Poupeau, reforçando que o episódio parece ter sido totalmente acidental.

O acidente mobilizou diversas equipes médicas que prestaram atendimento imediato às vítimas no local. Ao todo, seis pessoas receberam assistência, incluindo quatro pedestres atingidos e os dois ocupantes do veículo. As autoridades seguem acompanhando o estado de saúde dos feridos, enquanto investigações preliminares buscam confirmar a dinâmica exata do incidente.

Testemunhas relataram momentos de caos e comoção, descrevendo cenas de correria na praia e na pizzaria, com moradores tentando socorrer as vítimas antes da chegada dos serviços de emergência. O local permanece isolado para perícia e avaliação da estrutura atingida pelo veículo.