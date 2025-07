Casa Branca concede residência permanente a Eduardo Bolsonaro e família

Notícias do Mundo – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e seus familiares receberão visto de residência permanente nos Estados Unidos, segundo informações divulgadas pela Fox News. A concessão foi autorizada diretamente pelo ex-presidente Donald Trump, em meio à escalada de tensões diplomáticas e políticas entre os dois países.

A medida ocorre logo após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar o uso de tornozeleira eletrônica por Bolsonaro, além de outras restrições como proibição de uso de redes sociais e contato com diplomatas estrangeiros. A decisão da Casa Branca representa um gesto de apoio político ao ex-presidente brasileiro e um claro contraponto às decisões do STF.

Leia mais: Trump ameaça impor sanções severas ao Brasil, incluindo bloqueio de satélites e GPS

Com o green card, Eduardo Bolsonaro e seus familiares passam a ter direito de viver e trabalhar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, com acesso a benefícios sociais e possibilidade futura de naturalização americana. A concessão teria sido formalizada com o apoio do senador republicano Marco Rubio, que também anunciou a revogação dos vistos de entrada de Moraes e outros ministros do STF, além de parentes próximos.

Ficam de fora da sanção os ministros André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux. Em nota publicada nas redes, Rubio afirmou que a “caça às bruxas” conduzida por Moraes extrapolou os limites do Judiciário brasileiro e atingiu até cidadãos americanos, justificando assim as medidas de retaliação.

Aliança política

A aliança entre Trump e Bolsonaro tem ganhado força nos últimos meses, e a residência permanente de Eduardo nos EUA aprofunda essa conexão. Em uma carta pública divulgada no dia 17, Trump declarou apoio irrestrito a Bolsonaro e criticou o que chamou de “regime de censura ridículo” imposto pelo atual governo brasileiro e por membros do Supremo.