A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Casa Branca descarta novas tarifas contra o Brasil mas mantém tarifaço em vigor

Porta-voz Karoline Leavitt afirmou que Trump usará poder econômico e militar para defender a liberdade de expressão globalmente.

Por Beatriz Silveira

09/09/2025 às 22:14

Ver resumo

Notícias do Mundo –  A Casa Branca descartou, por enquanto, a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. A informação foi dada nesta terça-feira (9) pela porta-voz Karoline Leavitt, durante coletiva de imprensa.

PUBLICIDADE

Segundo Leavitt, o presidente Donald Trump mantém como prioridade a defesa da “liberdade de expressão” no cenário internacional, justificando as medidas já em vigor contra o Brasil. Atualmente, um tarifaço de 50% sobre mercadorias brasileiras está em vigor desde 6 de agosto.

“Não tenho hoje nenhuma ação adicional para antecipar, mas posso afirmar que essa [garantir a liberdade de expressão] é uma prioridade para o governo, e o presidente não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos para protegê-la ao redor do mundo”, declarou.

PUBLICIDADE

Leia também: Membro de facção criminosa é preso em Manaus com R$ 300 mil destinado à lavagem de dinheiro

As declarações foram feitas em meio ao julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de integrar o núcleo central da trama golpista.

Ao anunciar as tarifas em julho, Trump havia afirmado que Bolsonaro era alvo de uma “caça às bruxas”, justificando a medida como reação à suposta perseguição política no Brasil. Questionada se novas sanções estão em avaliação, a porta-voz reforçou que Washington continuará “protegendo interesses no exterior”.

Na véspera, o subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, também abordou o tema. Pelas redes sociais, ele destacou que o governo norte-americano seguirá adotando medidas “cabíveis” para assegurar “liberdade e justiça” aos brasileiros, citando diretamente o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em críticas ao que classificou como abuso de autoridade.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Governo regulamenta indenização e pensão vitalícia a vítimas do vírus Zika

Portaria conjunta do INSS e Ministério da Previdência assegura auxílio a pessoas com sequelas permanentes da síndrome congênita associada ao vírus Zika.

há 26 minutos

Política

Lula convida prefeitos para COP 30 na Amazônia e diz que será a “COP da verdade”

O presidente Lula inaugurou nesta terça-feira o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia.

há 33 minutos

Tecnologia

Apple lança iPhone 17 com versão Air ultrafina e mais potente

Novos modelos trazem chip A19, câmera aprimorada e estreia do iPhone Air, mais fino e resistente, mas sem previsão de lançamento no Brasil.

há 55 minutos

Manaus

David Almeida celebra inauguração de estruturas que unem segurança pública e transformação digital em Manaus

Prefeito acompanhou presidente Lula em agenda histórica em Manaus.

há 1 hora

Política

Lula reclama do trânsito de Manaus durante agenda na Universidade Federal do Amazonas, assista

Irritado com o longo tempo de deslocamento até a instituição, o chefe do Executivo chegou a usar palavrões em seu discurso.

há 1 hora