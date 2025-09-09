Casa Branca descarta novas tarifas contra o Brasil mas mantém tarifaço em vigor

Notícias do Mundo – A Casa Branca descartou, por enquanto, a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. A informação foi dada nesta terça-feira (9) pela porta-voz Karoline Leavitt, durante coletiva de imprensa.

Segundo Leavitt, o presidente Donald Trump mantém como prioridade a defesa da “liberdade de expressão” no cenário internacional, justificando as medidas já em vigor contra o Brasil. Atualmente, um tarifaço de 50% sobre mercadorias brasileiras está em vigor desde 6 de agosto.

“Não tenho hoje nenhuma ação adicional para antecipar, mas posso afirmar que essa [garantir a liberdade de expressão] é uma prioridade para o governo, e o presidente não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos para protegê-la ao redor do mundo”, declarou.

As declarações foram feitas em meio ao julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de integrar o núcleo central da trama golpista.

Ao anunciar as tarifas em julho, Trump havia afirmado que Bolsonaro era alvo de uma “caça às bruxas”, justificando a medida como reação à suposta perseguição política no Brasil. Questionada se novas sanções estão em avaliação, a porta-voz reforçou que Washington continuará “protegendo interesses no exterior”.

Na véspera, o subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, também abordou o tema. Pelas redes sociais, ele destacou que o governo norte-americano seguirá adotando medidas “cabíveis” para assegurar “liberdade e justiça” aos brasileiros, citando diretamente o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em críticas ao que classificou como abuso de autoridade.