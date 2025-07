CEO exposto em telão com suposta amante em show do Coldplay renuncia ao cargo

Notícias do Mundo – Andy Byron renunciou ao cargo de CEO da Astronomer, anunciou a empresa de tecnologia na tarde deste sábado, 19. O nome do executivo tomou conta das redes sociais após ele ser flagrado abraçado com a chefe do departamento de recursos humanos da empresa em um show do Coldplay na última quarta-feira, 16.

Em um comunicado nas redes sociais, a Astronomer disse que a renúncia de Byron foi acatada pelo Conselho de Administração e que agora a diretoria procura um novo executivo-chefe. Neste meio tempo, Pete DeJoy, diretor de produtos e cofundador, será CEO interino. Leia o comunicado na íntegra abaixo.

Na sexta-feira, 18, a empresa havia anunciado que Byron e Kristin Cabot, a diretora de RH que estava com ele no show, foram suspensos e que o suposto caso entre os dois seria investigado formalmente. A companhia ainda negou que uma terceira funcionária tivesse aparecido nas imagens.

Entenda o caso

Tudo começou na noite de quarta-feira, 16, quando Andy Bryon e Kristin Cabot foram ao show da banda Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, mas acabaram sendo flagrados em meio a um abraço romântico.

Para desespero do casal, as imagens foram expostas ao público presente no show durante um segmento de “câmera do beijo”. O problema? Byron é casado – e não é com Kristin.

Ao perceberem que estavam sendo filmados, o CEO se abaixou e saiu da visão da câmera e a mulher tampou a sua face com as mãos e virou de costas. A cena chamou a atenção dos presentes.

O momento viralizou após ser compartilhado nas redes sociais – o vídeo já ultrapassou as 99 milhões de visualizações – e chegou a ser comentado pelo próprio vocalista do grupo britânico durante o show. “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, brincou Chris Martin.

Leia o comunicado da Astronomer

“Conforme declarado anteriormente, a Astronomer está comprometida com os valores e a cultura que nos guiaram desde a nossa fundação. Espera-se que nossos líderes estabeleçam o padrão de conduta e responsabilidade e, recentemente, esse padrão não foi cumprido.

Andy Byron apresentou sua renúncia e o Conselho de Administração aceitou. A diretoria iniciará uma busca pelo próximo executivo-chefe, enquanto o cofundador e diretor de produtos Pete DeJoy continuará atuando como CEO interino.

Antes desta semana, éramos conhecidos como pioneiros no espaço de DataOps, ajudando as equipes de dados a potencializar tudo, desde análises modernas até IA de produção.

Embora o reconhecimento de nossa empresa possa ter mudado da noite para o dia, nosso produto e nosso trabalho para nossos clientes não mudaram.

Continuamos a fazer o que fazemos de melhor: ajudar nossos clientes com seus problemas mais difíceis de dados e IA.”