Charlie Kirk, aliado de Trump, é baleado em universidade nos EUA; assista

Notícias do Mundo – O ativista conservador norte-americano Charlie Kirk, fundador da organização Turning Point USA e figura de destaque da direita nos Estados Unidos, foi baleado nesta quarta-feira (10) durante um evento realizado na Universidade Utah Valley. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional e internacional, mobilizando apoiadores e lideranças políticas americanas.

PUBLICIDADE

De acordo com informações iniciais divulgadas pela instituição de ensino, Kirk foi socorrido imediatamente após o ataque e levado para um hospital da região. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o seu estado de saúde. A emissora Fox News confirmou a hospitalização do ativista, mas reforçou que a equipe médica ainda não apresentou um boletim oficial.

Um vídeo que mostra o momento exato do disparo começou a circular nas redes sociais e foi compartilhado pela deputada republicana Marjorie Taylor Greene, que pediu orações em nome do colega. “Charlie Kirk foi baleado na Universidade de Utah Valley. Estado de saúde desconhecido”, informou também um porta-voz da universidade.

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua rede social Truth Social para prestar solidariedade. “Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. Que Deus o abençoe”, escreveu.

O vice-presidente J.D. Vance também se pronunciou, reforçando os pedidos de apoio espiritual. Em publicação no X (antigo Twitter), ele declarou: “Faça uma oração por Charlie Kirk, um cara genuinamente bom e um jovem pai”.

Ainda não há informações sobre a motivação do ataque nem sobre a identidade do autor dos disparos. A polícia local informou que investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e garantir a segurança da comunidade universitária.