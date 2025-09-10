A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Charlie Kirk, aliado de Trump, é baleado em universidade nos EUA; assista

Não foram divulgados detalhes sobre o seu estado de saúde.

Por Natan AMPOST

10/09/2025 às 15:21 - Atualizado em 10/09/2025 às 15:29

Ver resumo

Notícias do Mundo O ativista conservador norte-americano Charlie Kirk, fundador da organização Turning Point USA e figura de destaque da direita nos Estados Unidos, foi baleado nesta quarta-feira (10) durante um evento realizado na Universidade Utah Valley. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional e internacional, mobilizando apoiadores e lideranças políticas americanas.

PUBLICIDADE

De acordo com informações iniciais divulgadas pela instituição de ensino, Kirk foi socorrido imediatamente após o ataque e levado para um hospital da região. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o seu estado de saúde. A emissora Fox News confirmou a hospitalização do ativista, mas reforçou que a equipe médica ainda não apresentou um boletim oficial.

Um vídeo que mostra o momento exato do disparo começou a circular nas redes sociais e foi compartilhado pela deputada republicana Marjorie Taylor Greene, que pediu orações em nome do colega. “Charlie Kirk foi baleado na Universidade de Utah Valley. Estado de saúde desconhecido”, informou também um porta-voz da universidade.

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua rede social Truth Social para prestar solidariedade. “Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. Que Deus o abençoe”, escreveu.

O vice-presidente J.D. Vance também se pronunciou, reforçando os pedidos de apoio espiritual. Em publicação no X (antigo Twitter), ele declarou: “Faça uma oração por Charlie Kirk, um cara genuinamente bom e um jovem pai”.

Ainda não há informações sobre a motivação do ataque nem sobre a identidade do autor dos disparos. A polícia local informou que investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e garantir a segurança da comunidade universitária.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

UEA promove audiência pública sobre destino da Cidade Universitária em Iranduba

Audiência pública ocorrerá em 7 de outubro, no auditório da EST/UEA, e reunirá contribuições para subsidiar decisão do Governo do Amazonas sobre a área em Iranduba.

há 10 minutos

Manaus

Pesquisa revela fungos resistentes em esgoto hospitalar de Manaus e acende alerta para risco à saúde pública

Pesquisa de Manaus mostra que esgoto pode funcionar como rota de disseminação de cepas antifúngicas.

há 11 minutos

Amazonas

MP-AM investiga irregularidades em contratos da prefeitura de Boca do Acre após indícios de fraude

O caso teve início após notificação do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE/AM), que apontou indícios de fraude no Pregão Eletrônico.

há 18 minutos

Amazonas

Estudo aponta circulação do vírus Oropouche em comunidades do Amazonas

Pesquisadores avaliam como a degradação ambiental e o modo de vida amazônico influenciam a propagação do vírus Oropouche e outras arboviroses.

há 36 minutos

Política

David Reis rebate Zé Ricardo sobre a BR-319 e classifica situação da rodovia como “descaso histórico”

Reis ressaltou que a rodovia não precisa ser criada, mas “voltar a viver”.

há 42 minutos