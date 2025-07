Chile entra em alerta vermelho e inicia evacuações por risco de tsunami 

Notícias do Mundo – O governo chileno declarou, nesta terça-feira (30), estado de alerta vermelho em toda a costa do país devido ao risco de tsunami provocado por um terremoto de 8,8 graus de magnitude registrado na Rússia durante a manhã (horário local). A medida mobiliza ações de evacuação imediata em diversas regiões costeiras.

O alerta máximo foi emitido pelo Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) às 7h30 no horário local (8h30 em Brasília), substituindo o aviso anterior de nível amarelo. O risco abrange áreas que vão desde Arica e Parinacota, no extremo norte do país, até Los Lagos, no centro-sul. O restante do litoral sul permanece sob estado de “precaução”, com menor grau de risco.

A Ilha de Páscoa, localizada em meio ao Oceano Pacífico, é a região com previsão de ser atingida primeiro pelas ondas, por volta das 9h25 (12h25 de Brasília). O processo de evacuação na ilha já foi iniciado. Segundo as autoridades, cada localidade afetada deve realizar a retirada de moradores das zonas costeiras até três horas antes da chegada estimada do tsunami.

O presidente Gabriel Boric usou a rede social X (antigo Twitter) para orientar a população a manter a calma e seguir rigorosamente as instruções dos órgãos oficiais. “Lembrem que a primeira onda não costuma ser a mais forte”, alertou o chefe do Executivo.

As aulas foram suspensas em todas as escolas das regiões sob alerta, e os governos locais estão conduzindo os moradores a pontos considerados seguros. A mobilização visa evitar tragédias como as já enfrentadas pelo país em outras ocasiões similares, dada a vulnerabilidade do território chileno a desastres naturais por estar situado no Círculo de Fogo do Pacífico.

O governo segue monitorando a situação em tempo real e deve divulgar novos boletins ao longo do dia.