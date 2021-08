China chama Reino Unido de “pu*a pedindo surra”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governo britânico foi alertado pelo jornal oficial do regime comunista chinês Global Times contra a presença, no mar do Sul da China, do porta-aviões HMS Queen Elizabeth, que está realizando operações em águas internacionais juntamente com navios da Marinha dos EUA em apoio a países aliados preocupados com a agressiva presença militar chinesa na região.

De acordo com o editor-chefe do Jornal, Hu Xijin, qualquer incursão em territórios reivindicados pelo país serviria como “exemplo da determinação em salvaguardar sua soberania de Estado”. E então resolveu usar uma linguagem mais vulgar: “Para dizer precisamente, se o Reino Unido quiser fazer esse papel para coagir a China no mar do Sul da China, então será uma puta. Se fizer algum movimento substancial, estará pedindo uma surra.”

O jornal britânico The Times afirmou que o governo está em conflito pelos direitos sobre o mar do Sul da China e militarizou águas internacionais. Os EUA fazem exercícios regulares na área, mas respeitam o limite de 12 milhas das ilhas controladas pelos chineses.

“Não é segredo que a China vigia e desafia navios que transitam águas internacionais em rotas completamente legítimas. Nós respeitaremos a China, e esperamos que a China nos respeite… Nós navegaremos onde as leis internacionais permitirem”, disse o secretário britânico de Defesa, Ben Wallace ao jornal Times.

