China constrói às pressas centro de quarentena para mais de 4 mil pessoas

A cidade de Shijiazhuang, no norte da China, está construindo a todo vapor um grande centro de quarentena, com uma capacidade para receber mais de 4 mil pessoas, com o objetivo de conter o surto de covid-19 nesta localidade.

As equipes de construção civil trabalham dia e noite em um campo na periferia da cidade, onde já foram instaladas milhares de unidades pré-fabricadas.

Até então, a China havia conseguido controlar o vírus em grande medida, enquanto o restante do mundo lutava contra o aumento de mortes, em meio a hospitais saturados.

Agora, uma série de pequenos surtos localizados levou as autoridades chinesas a ordenarem a realização de testes em massa, confinamentos estritos e a se prepararem para deslocar cidades inteiras para centros de quarentena, com o objetivo de acabar com o surto.

A situação nos arredores de Shijiazhuang, no norte da China, lembra os esforços de Pequim no início do ano passado para construir hospitais de campanha improvisados em poucos dias em Wuhan. Foi nesta cidade no centro do país que surgiram os primeiros casos de infecção do novo coronavírus, em 19 em dezembro de 2019.

Os prédios de quarentena de Shijiazhuang estão equipados com banheiros, wi-fi e ar-condicionado e, quando estiverem concluídos, nos próximos dias, vão abrigar os contatos dos pacientes com teste positivo.

A emissora estatal CCTV mostrou imagens de trabalhadores em coletes refletores e capacetes de segurança construindo estruturas no escuro. Nos prédios concluídos, há bandeiras com os nomes das equipes de construção e das unidades do Partido Comunista.

O centro deve ter capacidade suficiente para abrigar mais de 4.000 pessoas, disse a emissora CCTV nesta terça-feira (19).

As obras começaram em 13 de janeiro, quando várias cidades no norte da China colocaram milhões de pessoas em situação de confinamento, devido ao aumento de infecções nas últimas semanas.

Mais de 20 mil moradores da província de Hebei foram colocados em quarentena em instalações centralizadas, informou a mídia estatal na semana passada. Enquanto isso, milhões de residentes locais foram testados várias vezes para covid-19.

A China se encontra em alerta máximo para uma possível onda de casos provocada pelas festas do Ano Novo Lunar, que representam “enormes desafios” para a prevenção do vírus, disse Wang Bin, uma funcionária de alto escalão da pasta da saúde, na semana passada.

Durante estas celebrações, milhões de chineses viajam para suas cidades natais.

O número de casos de covid-19 aumentou no mundo todo nas últimas semanas, e o número de mortos passa de dois milhões.