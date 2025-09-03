A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

China exibe novo míssil que pode atingir qualquer ponto do planeta

Apresentado em Pequim, míssil DF-5C alcança 20 mil km e reforça capacidade nuclear da China.

Por Beatriz Silveira

03/09/2025 às 17:40 - Atualizado em 03/09/2025 às 17:41

Notícias do Mundo –  A China apresentou nesta quarta-feira (3), em Pequim, o novo míssil balístico intercontinental DF-5C, durante o desfile militar que marcou os 80 anos da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. O armamento foi exibido na Praça Tiananmen como um dos destaques da celebração, evidenciando o avanço tecnológico das Forças Armadas chinesas.

Com alcance estimado em 20 mil quilômetros, o DF-5C é capaz de atingir qualquer ponto do planeta. O míssil utiliza combustível líquido, que garante maior potência, e traz inovações em relação às versões anteriores da mesma série, como o DF-5 e o DF-41.

Segundo informações do jornal estatal Global Times, o armamento possui seis diferenciais principais: estrutura modular, que permite transporte em três seções e reduz o tempo de preparação; alcance global, que cobre todos os continentes; variedade de lançamentos, com uso de silos subterrâneos; alta velocidade, atingindo dezenas de vezes a velocidade do som; capacidade MIRV, com múltiplas ogivas independentes que podem atingir alvos diferentes; e precisão avançada, graças a sistemas de orientação inercial e starlight.

O desfile também mostrou a chamada tríade nuclear da China, composta por armas de lançamento terrestre, marítimo e aéreo. Para especialistas, a exibição reforça o papel do país na corrida armamentista global.

Atualmente, a China possui cerca de 600 ogivas nucleares, número bem inferior ao de Estados Unidos e Rússia, que contam com mais de 5 mil cada. No entanto, estudos indicam que Pequim pode chegar a 1.500 ogivas até 2035.

Apesar da demonstração de força, o governo chinês reafirmou sua política nuclear de caráter defensivo, com compromisso de não realizar o primeiro ataque e de apoiar o desarmamento nuclear internacional.

