Chinês tem pênis amputado após deixar anel de metal no membro por seis meses

Um idoso de 72 anos teve o pênis amputado devido a uma experiência sexual frustrante. O caso aconteceu na China e foi publicado no Asian Journal of Surgery no dia 10 de janeiro.

O homem inseriu um anel peniano de metal de dois centímetros de espessura ao redor da base de seu órgão e não conseguiu mais retirar. O pênis foi estrangulado, mas ele só decidiu buscar ajuda médica seis meses após o incidente, após sentir dores intensas.

Os médicos tentaram remover o anel usando ferramentas comuns, mas sem sucesso. Uma serra circular então foi utilizada para remover o anel da genitália do idoso. No entanto, era tarde demais para salvar todo o pênis, de acordo com a equipe de profissionais envolvida no caso.

O objeto impediu a circulação sanguínea no pênis do homem, que precisou ser removido e ter a ferida suturada. Três incisões também foram feitas no órgão para drenagem, a fim de aliviar o inchaço. O idoso ficou internado por sete dias e foi tratado com antibióticos até ter alta.

Fonte: Metrópole