Cidade japonesa limita uso de celulares a 2 horas por dia

Notícias do Mundo – Uma lei municipal recém-aprovada em Toyoake, no Japão, limitou o uso diário de celulares e outros dispositivos eletrônicos a duas horas. A medida, proposta pelo prefeito Masafumi Kouki, entrou em vigor na última quarta-feira (1º/10) após aprovação da assembleia municipal por 12 votos a 7.

De acordo com o decreto, a regra vale para smartphones, tablets, consoles de jogos e computadores. O objetivo declarado pela prefeitura é reduzir as taxas de evasão escolar e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Apesar da restrição, os aparelhos não serão monitorados pelo governo, e não há previsão de penalidades para quem ultrapassar o tempo estabelecido.

Kouki disse esperar uma mudança de comportamento. “É muito triste terminar o dia olhando para o smartphone o tempo todo em casa. Espero que os cidadãos mudem de comportamento”, afirmou em entrevista ao The New York Times.

Desde o anúncio, a prefeitura recebeu cerca de 400 ligações e mensagens sobre a medida, a maioria em tom crítico. Nas redes sociais, moradores também reagiram negativamente e pediram a revogação da lei.