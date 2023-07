Cliente encontra cobra enrolada em brócolis comprado em mercado

Um britânico, identificado como Neville Linton, de 63 anos, encontrou uma cobra viva tranquilamente enrolada dentro de um brocólis que ele tinha acabado de comprar no mercado. O caso aconteceu em West Midlands, no centro do Reino Unido.

De acordo com Neville, ele comprou e guardou o brócolis em uma sacola dentro da geladeira, quando a retirou para fazer uma refeição, deu de cara com o réptil aninhado perto do caule.

“Foi muita sorte eu não ter deixado o brócolis na cozinha, ou ela estaria solta em casa”, disse Neville, em entrevista à agência SWNS. “Isso teria sido um grande risco para nós, porque temos duas pessoas vulneráveis ​​morando aqui.”

Segundo a Sky News, a rede de mercado Aldi ofereceu uma compensação pelo susto e o risco da situação, mas Neville pede mais e argumenta que o filho deficiente e a sogra vulnerável correram riscos por causa do animal.

“Estamos investigando este incidente isolado e pedimos desculpas ao senhor Linton por nossos altos padrões habituais não terem sido cumpridos”, disse a rede de mercados em um comunicado.

O animal, identificado como uma cobra-de-escada (Rhinechis scalaris), foi encaminhado a um parque local. A espécie é comum em regiões rurais europeias, não possui veneno, mas dá uma mordida dolorida caso se sinta ameaçada.

Redação AM POST