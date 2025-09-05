Cliente reage a assalto em restaurante e domina ladrão com golpe de jiu-jitsu; vídeo

Notícias do Mundo – Um assalto a um restaurante na Costa Rica terminou de forma inesperada quando uma cliente usou sua experiência em artes marciais para imobilizar o criminoso. O caso, registrado nesta semana, ganhou repercussão nas redes sociais após imagens mostrarem a mulher aplicando uma técnica semelhante às utilizadas no jiu-jitsu e mantendo o assaltante no chão até a chegada da polícia.

PUBLICIDADE

Segundo testemunhas, o homem entrou no estabelecimento e tentou roubar o celular da cliente. Em vez de se intimidar, ela reagiu prontamente, derrubou o suspeito e aplicou uma chave de imobilização conhecida no MMA. Surpreso com a reação, o assaltante não conseguiu se soltar.

Clientes e funcionários do restaurante ficaram atônitos com a cena, mas logo ajudaram a conter a situação, enquanto a mulher mantinha o suspeito dominado. Minutos depois, policiais chegaram ao local e efetuaram a prisão em flagrante.

PUBLICIDADE

O episódio rapidamente viralizou, sendo apontado por internautas como exemplo de coragem e preparo. Muitos destacaram que a reação da mulher evitou que o assaltante fugisse ou fizesse novas vítimas.

Apesar do desfecho positivo, especialistas em segurança reforçam que, em casos de assalto, a recomendação geral é não reagir, já que a reação pode colocar a vida da vítima e de outras pessoas em risco. No entanto, neste caso, a ação da cliente impediu que o crime fosse consumado e garantiu a captura do suspeito.

As autoridades locais confirmaram que o homem foi levado sob custódia e responderá por tentativa de roubo. Já a cliente, exaltada como “heroína” nas redes sociais, saiu ilesa do confronto.

Leia mais: Fonoaudióloga tem luta corporal contra namorado, mas é morta com 20 facadas