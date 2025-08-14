Colírio que melhora visão de perto sem óculos é aprovado nos EUA

Notícias do Mundo – O FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou em julho o VIZZ, um colírio de uso diário à base de aceclidina (1,44%) para o tratamento da presbiopia – também conhecida como “vista cansada”. A presbiopia afeta adultos a partir dos 40 anos e ocorre devido à perda gradual da capacidade de focar em objetos próximos.

O VIZZ é o primeiro e único colírio dessa base aprovado para esse fim e deverá estar disponível comercialmente nos EUA a partir do quarto trimestre de 2025.

Como funciona?

O colírio atua contraindo o músculo esfíncter da íris, aumentando a profundidade de foco sem causar miopia, um mecanismo conhecido como “pinhole”.

Evidências clínicas

A aprovação foi respaldada por três estudos clínicos de fase 3:

CLARITY 1 e CLARITY 2 com 466 participantes, aplicação diária por 42 dias;

CLARITY 3 com 217 participantes, acompanhamento por 6 meses.

Os resultados mostraram que o VIZZ melhora a visão de perto em apenas 30 minutos, com duração de até 10 horas. O medicamento foi bem tolerado e sem eventos adversos graves.

Efeitos adversos comuns

Foram relatados irritação no local da aplicação, visão turva e dor de cabeça, geralmente leves e transitórios.

Repercussão

Segundo Eef Schimmelpennink, CEO da LENZ Therapeutics (desenvolvedora do VIZZ), a aprovação representa uma transformação nas opções disponíveis para pessoas com visão de perto embaçada, estimadas em 128 milhões nos EUA. A expectativa é que oftalmologistas comecem a receber amostras ainda em outubro de 2025.

O pesquisador clínico Marc Bloomenstein avaliou o colírio como uma mudança de paradigma no tratamento da presbiopia, com potencial para se tornar novo padrão terapêutico.