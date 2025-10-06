Colisão frontal entre dois carros mata família brasileira em Portugal

Notícias do Mundo – Uma colisão frontal entre dois veículos em Condeixa-a-Nova, vila do distrito de Coimbra, em Portugal, resultou na morte de três brasileiros que seguiam para uma igreja na manhã de domingo (5/10). As vítimas foram identificadas como Juracy Silva, de 44 anos, o marido, Natalício Fernandes, de 54, e Viviane Fátima, de 38. Nas redes sociais, a paróquia Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova, local de trabalho de Juracy, confirmou as fatalidades e manifestou pesar: “Juracy foi, sempre, uma colaboradora dedicada e querida por todos. Assim será eternamente recordada.”

De acordo com a imprensa portuguesa, os brasileiros residiam em Condeixa. Juracy e Viviane morreram no local do acidente, enquanto Natalício chegou a ser encaminhado ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), mas não resistiu aos ferimentos.

A dinâmica do acidente, segundo as informações iniciais, envolveu um carro que entrou na contramão da via e atingiu o veículo da família brasileira. O condutor do outro automóvel, um homem de 34 anos, foi levado ao hospital e passou por procedimento cirúrgico.

As causas do acidente estão a ser apuradas pelas autoridades competentes, que buscam esclarecer as circunstâncias da colisão no trecho onde ocorreu o impacto.