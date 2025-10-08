Colômbia se divide com nomeação de mulher trans estrangeira como vice-ministra da Mulher

Notícias do Mundo – A Colômbia enfrenta uma nova polêmica após o presidente Gustavo Petro nomear Charlotte Schneider Callejas, uma mulher trans e estrangeira, para o cargo de vice-ministra da Mulher.

A decisão gerou reações divididas no país. Críticos argumentam que a escolha apaga a representatividade das mulheres colombianas e questionam o fato de o cargo ser ocupado por alguém que não é cidadã colombiana. Por outro lado, grupos de esquerda e movimentos progressistas celebram a nomeação como um “passo histórico de inclusão” e um avanço na defesa da diversidade de gênero.

A nomeação se soma à de Juan Carlos Florián Silva, atual ministro da Igualdade. Antes de assumir o cargo, ele trabalhava como ator pornô e já vinha atraindo críticas pela forma como expunha sua vida pessoal em entrevistas.

Agora, com Schneider, duas das principais pastas do ministério ficam nas mãos de autoridades que dividem o país.