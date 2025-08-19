Com medo dos EUA, Maduro proíbe uso civil de drones na Venezuela

Notícias do Mundo – O governo da Venezuela anunciou nesta terça-feira (19/8) a proibição do uso, compra e fabricação de drones por civis, transferindo integralmente o controle desses equipamentos para as Forças Armadas. A decisão foi publicada em edição extraordinária do Gaceta Oficial, o Diário Oficial do país.

A medida foi assinada por quatro ministros do presidente Nicolás Maduro, entre eles o da Defesa, Vladimir Padrino López, e o das Relações Exteriores, Diosdado Cabello.

Segundo o texto, a justificativa é a proteção do povo venezuelano “contra qualquer ameaça interna ou externa pelo uso inadequado de objetos que se movam ou sejam mantidos no ar, que constituam risco à defesa integral do território nacional e demais espaços geográficos”.

Validade e possíveis prorrogações

O decreto tem validade inicial de 30 dias, mas pode ser prorrogado conforme decisão do governo.

Contexto político e pressão externa

A decisão ocorre em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos. O governo norte-americano, sob a administração de Donald Trump, classificou cartéis de drogas ligados a Maduro como organizações terroristas, abrindo espaço para operações militares na América Latina sob o argumento de combate ao terrorismo.

Na última semana, tropas norte-americanas começaram a ser enviadas para a região do Caribe e outros pontos da América Latina para reforçar ações contra o tráfico de drogas, ampliando a pressão sobre o regime chavista.