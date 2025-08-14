Congressista Júlio César Triana sofre atentado em área de guerrilha na Colômbia

Notícias do Mundo – -O congressista Júlio César Triana, do partido Cambio Radical, foi vítima de um atentado na quarta-feira (14/8) na região de Huila, uma área marcada pela atuação da dissidência da guerrilha das Farc.

Segundo relatos publicados em sua conta no X (ex-Twitter), o ataque envolveu disparos de pistola e fuzil contra o veículo em que ele estava, mas felizmente não houve feridos.

O episódio ocorreu no mesmo dia do funeral do senador e pré-candidato à presidência Miguel Uribe, aumentando a tensão política no país.

Um vídeo divulgado por Triana mostra as marcas dos tiros no para-brisa do carro, e, em outra gravação, ele tranquiliza seus seguidores ao afirmar que está bem.

Em resposta ao ataque, o presidente colombiano enviou um helicóptero para resgatá-lo. Triana usou as redes sociais para reafirmar seu compromisso com a defesa da democracia e para pedir que o governo garanta a segurança de todos os cidadãos.

O congressista revelou ainda que vem recebendo ameaças anônimas e que foi declarado “objetivo militar” pela dissidência das Farc liderada por Édgar Salgado, conhecido como Rodrigo Cadete.

O partido Cambio Radical emitiu nota criticando a falta de ações eficazes para proteger o parlamentar, apesar das ameaças reiteradas.