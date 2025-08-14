A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Congressista Júlio César Triana sofre atentado em área de guerrilha na Colômbia

Parlamentar sobrevive a ataque a tiros na região de Huila e cobra segurança do governo.

Por Marcia Jornalist

14/08/2025 às 10:01

Ver resumo

Notícias do Mundo -O congressista Júlio César Triana, do partido Cambio Radical, foi vítima de um atentado na quarta-feira (14/8) na região de Huila, uma área marcada pela atuação da dissidência da guerrilha das Farc.

PUBLICIDADE

Segundo relatos publicados em sua conta no X (ex-Twitter), o ataque envolveu disparos de pistola e fuzil contra o veículo em que ele estava, mas felizmente não houve feridos.

O episódio ocorreu no mesmo dia do funeral do senador e pré-candidato à presidência Miguel Uribe, aumentando a tensão política no país.

Um vídeo divulgado por Triana mostra as marcas dos tiros no para-brisa do carro, e, em outra gravação, ele tranquiliza seus seguidores ao afirmar que está bem.

PUBLICIDADE

Em resposta ao ataque, o presidente colombiano enviou um helicóptero para resgatá-lo. Triana usou as redes sociais para reafirmar seu compromisso com a defesa da democracia e para pedir que o governo garanta a segurança de todos os cidadãos.

O congressista revelou ainda que vem recebendo ameaças anônimas e que foi declarado “objetivo militar” pela dissidência das Farc liderada por Édgar Salgado, conhecido como Rodrigo Cadete.

LEIA MAIS: Incêndio devasta casa no Bairro Alvorada em Manaus

O partido Cambio Radical emitiu nota criticando a falta de ações eficazes para proteger o parlamentar, apesar das ameaças reiteradas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Amazonas lidera desmatamento na região amazônica em junho de 2025, aponta instituto

Mesmo com redução no ano passado, a degradação florestal no Amazonas permanece em níveis alarmantes.

há 15 minutos

Manaus

Incêndio devasta casa no Bairro Alvorada em Manaus

Moradores perdem tudo, mas ninguém fica ferido.

há 54 minutos

Caiu na rede é post!

Ruivinha de Marte diz que quase foi barrada no Maracanã após bandeira do AM ser confundida com a dos EUA

A influenciadora amazonense assistia a partida entre Flamengo e Internacional, válida pela Libertadores.

há 55 minutos

Amazonas

Ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia, e empresa Amazon Best são investigados por possíveis irregularidades

Ministério Público de Contas investiga possíveis irregularidades na atuação do ex-gestor e da empresa em contratos da Prefeitura de Parintins.

há 1 hora

Brasil

Ultrafarma é alvo de investigação por sonegação de R$ 200 milhões e fraude fiscal

Dono da rede farmacêutica confessou participação em organização criminosa.

há 1 hora