Conselheiro de Trump promete campanha internacional pela libertação de Bolsonaro

Notícias do Mundo – O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jason Miller, afirmou neste domingo (10/8) que não vai “parar” até que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja libertado. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A declaração foi publicada na rede social X (antigo Twitter) e respondia a um internauta que sugeriu priorizar o impeachment de Moraes em vez da libertação de Bolsonaro. Antes, em tom considerado ameaçador, Miller já havia escrito: “Libertem Bolsonaro… ou então”, reagindo a reportagem que relatava apreensão de ministros do STF com a possibilidade de sanções pela Lei Magnitsky, norma norte-americana que pune autoridades acusadas de violar direitos humanos.

O caso se soma à série de atritos recentes entre Brasil e Estados Unidos. Em 30 de julho, Moraes foi incluído na lista de sanções americanas, ficando impedido de entrar no país e tendo bens e contas bloqueados no exterior. As medidas provocaram forte reação do governo brasileiro, que acusa Washington de “ingerência” e “ataque frontal à soberania nacional”.

O Ministério das Relações Exteriores reafirmou que o Brasil “não se curvará a pressões” e que seguirá rejeitando tentativas externas de interferir em assuntos internos. A polêmica cresceu após a Embaixada dos EUA no Brasil republicar uma tradução de declarações do vice-secretário de Estado Christopher Landau, nas quais ele acusa um “único ministro do STF” de concentrar poderes de forma ditatorial.