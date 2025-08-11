Conselho Médico suspende por cinco anos licença de profissional flagrado nu no trabalho

Notícias do Mundo – O Conselho Médico do Arkansas, nos Estados Unidos, decidiu cassar por cinco anos a licença do médico David Diffine após denúncias graves de comportamento inadequado durante o expediente em seu consultório. As investigações apontaram que, em outubro de 2024, Diffine foi flagrado por câmeras de segurança circulando nu e praticando atos sexuais na presença de funcionárias e pacientes.

As imagens mostram o médico andando sem roupas por diversas áreas do consultório, incluindo salas de atendimento e recepção. Em um dos episódios, diante de três mulheres — entre elas uma paciente — ele realizou alongamentos e praticou um ato sexual, conforme apurado pelas autoridades.

Além disso, denúncias revelam que Diffine usava sua posição para coagir tanto as funcionárias quanto as pacientes, oferecendo vantagens como aumentos salariais em troca de favores sexuais. Um informante anônimo relatou que o médico obrigava funcionárias a testemunharem ou até mesmo participarem dessas ações.

O Conselho Médico do Arkansas já havia suspendido temporariamente a licença do profissional no ano anterior. Após conduzir entrevistas com vítimas e colegas de trabalho, o órgão optou por cassar a licença por cinco anos, citando diversas infrações à Lei de Práticas Médicas. Além disso, recomendou que Diffine passe por avaliação psicológica antes de qualquer possível reabilitação profissional.