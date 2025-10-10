A notícia que atravessa o Brasil!

“Contamos mais do que nunca com Trump”, diz María Corina Machado ao dedicar Nobel da Paz ao presidente dos EUA

Machado e Trump mantêm posições firmes contra o regime de Maduro.

Por Jonas Souza

10/10/2025 às 13:46

Notícias do Mundo – A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, dedicou a honraria ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao povo da Venezuela. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10/10) por meio de uma publicação na rede social X (antigo Twitter), na qual a opositora de Nicolás Maduro agradeceu o apoio internacional à sua luta pela liberdade no país.

Este reconhecimento da luta de todos os venezuelanos é um impulso para concluir nossa tarefa: conquistar a liberdade. Estamos no limiar da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. Dedico este prêmio ao povo sofrido da Venezuela e ao presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa”, declarou Corina.

Machado e Trump mantêm posições firmes contra o regime de Maduro. O presidente norte-americano já havia demonstrado solidariedade à líder venezuelana quando ela foi presa durante protestos contra o governo.

Trump também apoiou publicamente Corina e Edmundo González, candidato derrotado por Maduro nas eleições consideradas fraudulentas pela oposição. Segundo o republicano, ambos “expressavam de forma pacífica as vozes e vontades do povo venezuelano”.

“A comunidade venezuelano-americana me apoia intensamente e compartilha o desejo por uma Venezuela livre”, afirmou Trump na época da prisão de Corina.

Com o reconhecimento internacional, a opositora destacou que o apoio do governo dos Estados Unidos será essencial para “retomar a liberdade da Venezuela”.

“Com o Nobel, contamos mais do que nunca com o presidente Trump e com todos que acreditam na democracia”, concluiu Corina Machado.

